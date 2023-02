COMITATO BONACCINI – TRENTINO * ASSEMBLEA NAZIONALE PD: « IL 26/2 SI VOTERANNO LE LISTE COLLEGATE COMPOSTE DA OLIVI – BOZZARELLI – ZENI – TORBOLI – LOMBARDO – BRESCIANI »

17.44 - giovedì 23 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Congresso Partito Democratico, depositata la lista per l’assemblea nazionale a sostegno di Stefano Bonaccini. Terminata la fase di consultazione tra gli iscritti, con la vittoria di Stefano Bonaccini anche in Trentino, come in quasi tutte le regioni italiane, la parola passa ora agli elettori. Domenica 26 tutti gli elettori trentini infatti, senza bisogno di essere iscritti al Pd, potranno partecipare al voto, dalle 8 alle 20, nel loro seggio di residenza, e scegliere tra la proposta di Stefano Bonaccini e quella di Elly Schlein.

Si voteranno anche le liste collegate al candidato segretario, per i delegati trentini all’assemblea nazionale. La lista a sostegno di Stefano Bonaccini sarà così composta: Alessandro Olivi, Elisabetta Bozzarelli, Luca Zeni, Ilaria Torboli, Emanuele Lombardo, Stefania Bresciani.

Una squadra di donne e uomini che cercheranno di rappresentare al meglio il Trentino all’interno del massimo organismo nazionale del partito democratico.

L’invito a tutti gli elettori è di andare a votare domenica, per dare la migliore forza possibile alla proposta di Stefano Bonaccini, per un Pd popolare e vincente.

*

Luca Zeni

Per il comitato Bonaccini Trentino