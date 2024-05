COMITATO “ANDREA PAPI” * LETTERA A COMMISSARIO GOVERNO TRENTO E PRESIDENTE PAT: “ORSI E LUPI, QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE?”

13.23 - venerdì 3 maggio 2024

Preg.mo

Signor Commissario del Governo

per la Provincia di Trento

prefetto.pref_trento@interno.it

Preg.mo

Signor Presidente della

Provincia autonoma di Trento

presidente@provincia.tn.it

Oggetto: Richiesta urgente per conoscere le misure di protezione adottate in favore della popolazione a seguito dei recenti fatti che recano grave pericolo causati da orsi e lupi in Trentino.

Dai mezzi d’informazioni si è avuta notizia di diverse gravi azioni causate da orsi e lupi in contesti abitati in varie zone del Trentino. In particolare, il fatto più grave, quello di Molveno dove un orso ha seguito in continuo avvicinamento un uomo per oltre 15 minuti in area boschiva, a seguire poi a Sopramonte l’11 aprile l’orso ha sbranato un asino in prossimità delle abitazioni e, sempre a Sopramonte in area abitata, un lupo ha sbranato un capriolo.

Avvistamenti di orsi e lupi, che ormai sono tutti nelle vicinanze di aree abitate tenuto conto che la gente frequenta ormai pochissimo la montagna per paura, sono all’ordine del giorno.

Tutto ciò premesso il Comitato Insieme per Andrea Papi riunitosi il giorno 29.04.2024 chiede ufficialmente alle SS.VV quali autorità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica quali azioni sono state adottate fra quelle previste dal PACOBACE, adottato con delibera della Giunta provinciale n. 1476 del 13.07.2007.

Tale documento, infatti, classifica gli eventi sopra riportati con il grado più alto di pericolosità e prevede l’adozione di azioni energiche quali l’abbattimento.

Si auspica che dei fatti occorsi, per la loro gravità e continua pericolosità, sia data informativa anche alle competenti Istituzioni nazionali ed europee.

La presente domanda è posta con il massimo rispetto ma anche con la consapevolezza di una situazione che sta portando la popolazione in una condizione di esasperazione e di paura che sta cambiando il nostro modo di vivere e mette in pericolo la vita stessa delle persone.

In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti

Per il Comitato Insieme per Andrea Papi

Il Presidente

Pierantonio Cristoforetti