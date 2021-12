COLLEGIO ARCIVESCOVILE “CELESTINO ENDRICI” – TRENTO * GIORNALISMO: « AL VIA IL 14 DICEMBRE IL CICLO DI INCONTRI DEDICATO AL MONDO DELL’INFORMAZIONE, OSPITI PAOLO MAURI E ANDREA MURATORE »

14:14 - 13/12/2021

Prenderà il via domani martedì 14 dicembre al Collegio Arcivescovile Celestino Endrici di Trento il ciclo di incontri dedicato al mondo dell’informazione e alla professione giornalistica. A differenza di quanto comunicato nei giorni precedenti, i primi ospiti dell’iniziativa organizzata dall’istituto – in collaborazione con Roberto Vivaldelli, giornalista e collaboratore del quotidiano L’Adige – saranno i due giornalisti di InsideOver – sito d’informazione dedicato agli esteri attivamente partecipato dai lettori attraverso il crowdfunding – Paolo Mauri e Andrea Muratore. Attraverso articoli, reportage multimediali e approfondimenti, e con oltre 300 tra giornalisti, fotografi, reporter e videomaker da ogni dove, InsideOver racconta il mondo, andando laddove i fatti accadono sempre con uno sguardo d’insieme al contesto globale.

I due ospiti

Paolo Mauri.

Nato a Milano nel 1978, è cresciuto vicino a Monza, ma da 10 anni risiede in provincia di Lecco. Dopo il diploma di maturità, inizia gli studi superiori in geologia e completa il servizio militare a Roma. Ha scritto per “Tradizione Militare, il periodico dell’Associazione Nazionale Ufficiali Provenient da Servizio Attivo”; (ANUPSA). È stato scrittore a tempo pieno per InsideOver – Il Giornale. E’ membro dell’Associazione Italiana di Fanteria. Appassionato di fotografia, storia e forze armate, ha praticato scherma a livello agonistico ed è anche istruttore regionale per il Club Scherma di Lecco dove ricopre anche la carica di direttore e addetto stampa. Collabora con la Rivista ufficiale dell’Aeronautica militare Italiana.

Andrea Muratore

Bresciano classe 1994, si è formato studiando alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali della Statale di Milano. Dopo la laurea triennale in Economia e Management nel 2017 ha conseguito la laurea magistrale in Economics and Political Science nel 2019. Attualmente è analista geopolitico ed economico per “Inside Over” e svolge attività di ricerca presso il CISINT – Centro Italia di Strategia ed Intelligence e il centro studi Osservatorio Globalizzazione.

Dopo Muratore e Mauri, il Collegio Arcivescovile proseguirà con gli incontri dedicati al giornalismo con la giornalista del Foglio, Cecilia Sala, in programma il 17 gennaio 2022, e il 21 gennaio con l’ex Presidente della RAI Marcello Foa. Si tratta di un ciclo di incontri propedeutici al corso di giornalismo dedicato agli studenti che l’istituto intende organizzare a partire dal mese di febbraio. Gli incontri sono riservati agli studenti e al corpo docente del Collegio Arcivescovile.

Nota per le redazioni: con la presente si trasmette inoltre l’invito all’incontro che si terrà martedì 14 dicembre, dalle ore 9.30.

Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici”