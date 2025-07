COLDIRETTI * VENDEMMIA 2025: «AL VIA IL 31 LUGLIO, SI PARTE DALLA SICILIA TRA DAZI USA E ATTACCHI AL VINO»

14.40 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Scatta domani, giovedì 31 luglio, la vendemmia 2025, con la raccolta dei primi grappoli di uva in Italia. L’avvio delle operazioni cade in un momento delicato per il settore, con i dazi Usa che minacciano di colpire il principale mercato di riferimento in valore per le cantine tricolori, mentre proseguono i tentativi di ingiustificata demonizzazione di un prodotto che rientra a pieno titolo nella Dieta Mediterranea e i cui benefici legati a un consumo consapevole sono stati ampiamenti provati.

L’appuntamento è dalle ore 9 nell’azienda agricola Massimo Cassarà presso Contrada San Giorgio a Salemi, in provincia di Trapani, dove partirà la raccolta delle uve di Pinot grigio, le prime ad essere trasformate in vino.

Nell’occasione verrà divulgata una analisi della Coldiretti con le prime stime sulla vendemmia a livello nazionale e territoriale.