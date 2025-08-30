Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

COLDIRETTI * TURISMO: «ARRIVA “LUPPOLETI APERTI”, DOMENICA 31/8 NEI BIRRIFICI LA GIORNATA DELLA BIRRA AGRICOLA E ARTIGIANALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.24 - sabato 30 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Picnic sotto il luppoleto, degustazioni di birra agricola e artigianale, raccolta del luppolo con taglio della liana, giochi per grandi e bambini, concerti e visite ai birrifici. Sono le iniziative di “Luppoleti aperti” l’evento promosso dal Consorzio Birra Italiana insieme a Coldiretti con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla birra da filiera agricola italiana, facendo conoscere i processi di produzione e promuovendo un consumo responsabile.

L’appuntamento per domani, domenica 31 agosto, con i birrifici lungo lo Stivale che proporranno una giornata all’insegna del gusto e del divertimento (il programma completo sul sito https://www.consorziobirraitaliana.it).
La birra artigianale è ormai una presenza stabile nelle abitudini degli italiani:e il luppolo ne rappresenta il simbolo oltre che ingrediente chiave che dona aromi e caratteristiche strettamente legate al territorio di provenienza.

Coldiretti e Consorzio puntano ora a rafforzare ulteriormente la crescita del comparto, promuovendo la coltivazione di materie prime nazionali come orzo e luppolo, elementi indispensabili per arrivare a una birra interamente Made in Italy.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.