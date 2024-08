COLDIRETTI * PESTE SUINA: PRANDINI, «SUBITO MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS, A RISCHIO SETTORE CHE VALE 20 MLD»

11.24 - venerdì 30 agosto 2024

«È cruciale garantire subito gli indennizzi alle aziende danneggiate. Non possiamo limitare i risarcimenti solo agli allevamenti che hanno subito abbattimenti. È essenziale includere anche chi, a causa del fermo aziendale, non può ripopolare. Inoltre, è fondamentale monitorare i prezzi dei suini per evitare speculazioni e sospendere mutui e contributi per le aziende colpite». Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini in un’intervista a QN. «La situazione è allarmante – spiega – I focolai indicano che l’emergenza sta minacciando l’intero comparto suinicolo italiano. Vanno prese tutte le misure affinché il virus non si diffonda ulteriormente, mettendo a rischio la metà del patrimonio suinicolo nazionale, un settore che vale 20 miliardi di euro e che impiega oltre centomila persone».

«Abbiamo fiducia nel commissario straordinario Filippini – aggiunge Prandini alla luce del confronto con lui avvenuto ieri con la dirigenza Coldiretti e oltre 500 allevatori provenienti dalle zone interessate dall’epidemia -. Abbiamo sottolineato l’importanza di misure di contenimento, come la riduzione della popolazione dei cinghiali, principali vettori del virus. Ci aspettiamo che queste strategie vengano attuate. La carne suina è assolutamente sicura e controllata. Le preoccupazioni degli allevatori sono legittime. Hanno fatto enormi sacrifici e ora si trovano in grande incertezza. Gli indennizzi devono arrivare rapidamente per permettere loro di superare questa crisi”.