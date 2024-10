COLDIRETTI * MALTEMPO: «SOS SEMINE CON CAMPI DI NUOVO SOTT’ACQUA, SCATTA RACCOLTA FONDI»

15.05 - venerdì 4 ottobre 2024

Nei mercati contadini di Campagna Amica in Emilia Romagna iniziative a favore delle aziende alluvionate con la vendita del parmigiano solidale. Sos semine nei campi dell’Emilia Romagna finiti di nuovo sott’acqua a causa dell’ondata di maltempo che ha causato la rottura degli argini dei fiumi in corso di ricostruzione. A lanciare l’allarme è la Coldiretti con i tecnici dell’organizzazione al lavoro per verificare l’entità dei danni provocati dall’esondazione. La situazione peggiore si registra nella zona di Traversara di Bagnacavallo e nelle aree limitrofe del Ravennate, già pesantemente colpite dalla rottura del fiume Lamone del 17-18 settembre. L’acqua ha iniziato nuovamente ad allagare paese e campagna fuoriuscendo dalle falle nell’argine in corso di ripristino a causa dell’innalzamento del livello del fiume provocato dalle precipitazioni.

Una nuova mazzata per le tante aziende agricole che avevano già subito danni dall’alluvione di due settimane fa – rileva Coldiretti -, costrette a sospendere le operazioni di vendemmia e le lavorazioni sui frutteti prossimi alla raccolta, come kiwi, mele e pere, a causa dei campi resi inagibili dal fango. Ora, oltre a dover fare i conti con strutture e abitazioni nuovamente allagate, c’è il rischio concreto di perdere per sempre le nuove produzioni e di dover rimandare le semine alla prossima primavera con ulteriori incognite e aggravi di costi.

Da qui la richiesta di Coldiretti di accelerare sulle opere di ricostruzione e consolidamento dell’argine, anche con interventi eccezionali e turni di lavoro straordinari, per evitare che con l’arrivo della stagione fredda e si nuove possibili ondate di maltempo i fiumi possano esondare nuovamente.

Proprio per sostenere le aziende alluvionate la Coldiretti Emilia Romagna ha lanciato una serie di iniziative per il week end. Sabato 5 ottobre in tutti i mercati coperti di Campagna Amica regionali si terrà un pranzo solidale i cui ricavati saranno interamente devoluti alle aziende agricole dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione del mese scorso. Domenica 6 ottobre i gazebo gialli del mercato di Campagna Amica riempiranno via Rizzoli, nel pieno centro di Bologna per un mercato solidale, con la presenza delle aziende agricole alluvionate della provincia di Bologna, Ravenna e Forlì/Cesena. Per l’occasione sarà possibile aderire alla raccolta fondi promossa da Coldiretti Emilia Romagna, acquistando il “Parmigiano Reggiano della solidarietà”, il ricavato verrà interamente devoluto a favore delle aziende agricole colpite dalle recenti ondate di maltempo.