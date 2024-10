COLDIRETTI * MALTEMPO: «NUBIFRAGI E GRANDINATE, 240 GLI EVENTI ESTREMI DA INIZIO AUTUNNO»

16.43 - giovedì 17 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con le nuove perturbazioni salgono a 240 gli eventi estremi abbattutisi sull’Italia dall’inizio dell’autunno, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il bilancio di nubifragi, grandinate, tornado e tempeste di vento si era fermato a 86, secondo l’analisi Coldiretti su dati Eswd.

L’ondata di maltempo si sta estendendo dal Nord Italia ai territori del Centro e del Sud con allerta gialla e arancione in diverse regioni, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, dal Piemonte alla Toscana fino alla Campania Preoccupa la situazione in Liguria i violenti temporali e l’esondazione dei corsi d’acqua sono tornati a flagellare la zona di Albenga (Savona), dove la perturbazione precedente aveva fatto registrare danni per decine di milioni nelle aziende del distretto florovivaistico, uno dei fiori all’occhiello dell’economia regionale e nazionale. Sul territorio si registrano allagamenti in alcune aziende oltre a smottamenti. Un rischio per le imprese e per la popolazione, considerato che oltre una famiglia ligure su due (55%) vive in aree a rischio frana, secondo l’analisi Coldiretti su dati Ispra.