COLDIRETTI * INFLAZIONE: « A PREOCCUPARE È IL CAOS NEI TRASPORTI CON IL BLOCCO DI PORTI E TIR CONTRO IL GREEN PASS, CHE RISCHIA DI AVERE UN EFFETTO VALANGA CON IL TAGLIO GLI APPROVVIGIONAMENTI »

I prezzi dei Beni alimentari crescono appena dell’1,0% ben al di sotto dell’inflazione ma a preoccupare è il caos nei trasporti con il blocco di porti e tir contro il green pass che rischia di avere un effetto valanga con il taglio gli approvvigionamenti e l’aumento dei costi in una situazione in cui l’85% dei trasporti commerciali che in Italia avviene su strada.

E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione che a settembre che raggiunge già il 2,5%, valore massimo da ottobre 2012. Le difficoltà della logistica, che rappresenta una componente importante dei costi, si riflettono – spiega la Coldiretti – sulla disponibilità sugli scaffali e quindi sui prezzi finali dei prodotti.

L ‘agroalimentare è il settore più sensibile perché ai ritardi e alla perdita di opportunità commerciali si aggiungono i rischi di perdita dei prodotti deperibili come latte, carne, frutta e verdura per i quali – sottolinea la Coldiretti -va dunque garantita la consegne. Le difficoltà dei trasporti – conclude la Coldiretti – minacciano le forniture di oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio da parte delle 70mila industrie alimentari e 740mila aziende agricole presenti nel Paese.