COLDIRETTI * FIERA DI MILANO RHO: «“TUTTOFOOD“, IL CIBO MADE IN ITALY ALLA SFIDA DEI DAZI USA»

11.32 - venerdì 2 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il cibo Made in Italy alla sfida dei dazi Usa, ma anche il suo ruolo di traino per il turismo e per l’economia, sarà il tema al centro dell’inaugurazione di Tuttofood alla Fiera di Milano Rho, nello spazio Coldiretti, con esposizioni, incontri e momenti di approfondimento a partire dalle ore 10 di lunedì 5 maggio. L’appuntamento è allo stand C07, Padiglione 14.

Alla guerra dei dazi di Trump e alle prospettive per l’agroalimentare nazionale sarà dedicato un allestimento con l’analisi della situazione per i prodotti simbolo del Made in Italy sui mercati americani. Un convegno di approfondimento vedrà protagonista il riso italiano, mentre di alcol e consumo sostenibile si parlerà nel corso di un incontro che vedrà la presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, del segretario generale Vincenzo Gesmundo e del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, assieme a Fipe Confcommercio.

Di cibo e turismo si parlerà, invece, martedì 6 maggio, nel corso di un convegno promosso da Terranostra Campagna Amica.

Ma nella quattro giorni di fiera non mancheranno iniziative di promozione e valorizzazione del cibo italiano, con degustazioni, workshop e masterclass dedicate al vino e all’olio.