COISP – SINDACATO POLIZIA * ROMA – MANIFESTAZIONE PRO PAL: PIANESE, «18 AGENTI FERITI E DECINE I MEZZI DANNEGGIATI, L’INTENTO ERA CREARE DISORDINI» (FOTO E VIDEO)

19.48 - sabato 5 ottobre 2024

Manifestazione Pro Pal, Coisp: 18 poliziotti feriti e mezzi danneggiati . “Mentre è ancora in corso la manifestazione non autorizzata dei Pro Pal a Roma, il bilancio è già di 18 agenti feriti e decine di mezzi della Polizia pesantemente o irrimediabilmente danneggiati. I colleghi che sono stati trasportati in ospedale sono stati bersaglio di oggetti contundenti di vario tipo; sotto le auto e i blindati della Polizia, inoltre, sono state tirate molotov allo scopo di dar fuoco ai veicoli e gli incendi sono stati spenti con gli estintori di bordo o con mezzi di fortuna” dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

“Come immaginavamo molti dei partecipanti alla manifestazione sono scesi in piazza con il chiaro intento di inscenare una guerriglia urbana contro le Forze dell’Ordine, violare le ordinanze e creare disordini” ha aggiunto Pianese esprimendo la propria “vicinanza ai colleghi feriti e grande apprezzamento per aver gestito con equilibrio e fermezza una manifestazione non autorizzata”, ha concluso.

