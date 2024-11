COISP – SINDACATO POLIZIA * ITALIA-ALBANIA: PIANESE, «NOVE MILIONI PER ALLOGGIO DIGNITOSO AD AGENTI NON È SPRECO, OGNI MIGRANTE NEGLI HOTSPOT ITALIANI COSTA DAI 40 AI 60 EURO AL GIORNO»

15.22 - sabato 2 novembre 2024

Italia-Albania, Coisp: Nove mln per alloggio dignitoso ad agenti non è spreco (PARAGONE DATI ITALIA/ALBANIA).

“In merito alle recenti polemiche sui 9 milioni di euro destinati agli alloggi per il contingente dei circa 300 operatori delle forze dell’ordine in Albania, è necessario chiarire alcuni aspetti. Lo stanziamento economico, infatti, copre una cifra per operatore irrisoria, paragonabile a soli 80 euro giornalieri per vitto e alloggio. Una somma assolutamente inadeguata a garantire le stesse condizioni in Italia, dove è impossibile trovare alloggio e pasti dignitosi con un budget così ridotto. I costi nel nostro Paese per lo stesso numero di operatori, ad esempio a Lampedusa, sarebbero di gran lunga superiori e rappresenterebbero un onere maggiore per lo Stato.

Queste critiche, dunque, sono del tutto infondate e, anzi, ignorano il risparmio che questa scelta comporta. Vieppiù: è paradossale parlare di sperpero quando si tratta solo di garantire condizioni adeguate ai nostri agenti, soprattutto considerando che la spesa totale per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina supera i due miliardi di euro l’anno. I costi per ogni migrante negli hotspot italiani vanno dai 40 ai 60 euro al giorno, ai quali si sommano le spese di trasporto, di manutenzione, di utenze, di sicurezza antincendio e di assistenza sanitaria.

Per i minori non accompagnati, invece, il Ministero dell’Interno rimborsa ai Comuni circa 100 euro al giorno, una cifra nettamente superiore ai costi sostenuti per vitto e alloggio di un agente in Albania. Assicurare condizioni dignitose per gli appartenenti alle forze dell’ordine non è un privilegio, ma un dovere di ogni Stato. Ecco perché ribadiamo che garantire un alloggio adeguato a chi rischia la vita per proteggere i confini nazionali non è solo giusto, ma rappresenta una scelta di responsabilità economica e sociale”. Lo dichiara in una nota Domenico Pianese, Segretario Generale del sindacato di Polizia Coisp.