COISP – SINDACATO INDIPENDENTE POLIZIA * MILANO-CORTINA: PIANESE, «BOMBE CARTA E FUMOGENI, TOLLERANZA ZERO PER I GRUPPI EVERSIVI»

09.37 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Milano-Cortina, Coisp: tolleranza zero per gruppi eversivi. “Bombe carta, fumogeni, fuochi pirotecnici usati come proiettili contro la Polizia e, ancora una volta, il tentativo di incendiare i mezzi di servizio: a Milano si è ripetuto un copione che nulla ha a che vedere con il diritto di manifestare e che assume connotati apertamente eversivi. Un gruppo di circa un centinaio di persone si è staccato dal corteo dirigendosi verso la tangenziale, aggredendo i poliziotti impegnati nei servizi di ordine pubblico. Al momento tanti nostri colleghi stanno ricorrendo alle cure mediche per le lesioni riportate a seguito del lancio di pietre e di ogni oggetto trovato per strada.

Questi delinquenti travestiti da manifestanti utilizzano in maniera strumentale ogni occasione per mettere in scena quella che ormai è una vera e propria guerriglia urbana. Non si tratta di protesta, ma di violenza organizzata” dichiara Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp. “Sei i soggetti fermati finora, e ci auguriamo che vengano sanzionati penalmente in modo esemplare. È indispensabile – continua Pianese – che il decreto sicurezza appena approvato dispieghi immediatamente i suoi effetti, a partire dalle sanzioni amministrative per chi non rispetta le prescrizioni dell’Autorità di pubblica sicurezza e dall’arresto differito, strumenti che possono incidere concretamente contro questi professionisti del disordine. Chi attacca la Polizia e mette a ferro e fuoco le città non può continuare a contare sull’impunità”, conclude.