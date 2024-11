COISP * SCONTRI TORINO: PIANESE, «ESPLOSIONE DI UN ORDIGNO IN PIAZZA PIAZZA CASTELLO, 19 AGENTI INTOSSICATI DAL CLORO»

18.11 - venerdì 15 novembre 2024

Scontri Torino, Coisp: 19 agenti intossicati da cloro. “Sono 19 gli agenti feriti oggi a Torino durante gli scontri in piazza Castello. L’esplosione di un ordigno artigianale, lanciata dai sedicenti pacifisti, ha causato ai poliziotti un’intossicazione da cloro nel sangue; ora sono in cura presso l’Oftalmico.

Chi infiamma le piazze con un atteggiamento politico accondiscendente o che addirittura chiede la rivolta sociale in maniera del tutto irresponsabile, oggi dovrebbe sentirsi responsabile: le conseguenze di quelle parole possono verosimilmente sfociare in episodi di questo tipo”. Lo dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.