COISP * BOLOGNA: PIANESE, «LA POLIZIA NON PRENDE ORDINI DA MOVIMENTI POLITICI, MA RISPONDE SOLO ALLE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA PUBBLICA SICUREZZA»

Bologna, Coisp: Polizia non si piega a pressioni e non prende ordini da nessuno. “Respingiamo con fermezza ogni accusa strumentale che metta in dubbio la neutralità e la professionalità della Polizia di Stato. I funzionari e i dirigenti della Polizia sono un esempio di equidistanza e garantiscono l’ordine pubblico con dedizione e rigore, senza subire influenze politiche o pressioni esterne.

Chi in queste ore sta insinuando il contrario sta letteralmente minando la fiducia nelle nostre istituzioni e alimentando divisioni ingiustificate” dichiara in una nota Domenico Pianese, Segretario Generale del Sindacato di Polizia Coisp, secondo cui “i gravi fatti accaduti ieri a Bologna non possono essere scollegati dal clima d’odio che certe dichiarazioni irresponsabili hanno contribuito a creare.

Parole come quelle di Landini, ad esempio, che pochi giorni fa ha parlato della necessità di dare vita a una ‘rivolta sociale’, sono un chiaro esempio di istigazione che accende tensioni e legittima comportamenti violenti. Quando si fanno affermazioni del genere si devono considerare le conseguenze reali, come quelle viste nelle strade di Bologna dove il lavoro delle forze dell’ordine è stato reso ancora più complesso da un clima di aperta ostilità”.

“La Polizia di Stato – continua Pianese – non prende ordini da movimenti politici o figure esterne, ma risponde solo alle autorità preposte alla pubblica sicurezza. I poliziotti garantiscono l’ordine e la legalità con imparzialità, ecco perché non accettiamo che l’onorabilità e la dedizione delle nostre forze siano messe in discussione da insinuazioni infondate e pericolose. Chi semina vento poi raccolga tempesta: è ora di prendersi la responsabilità delle parole e delle conseguenze che generano”, conclude.