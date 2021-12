CODIPRA – TRENTO * ANNATA 2021: SARTORI, « GLI AGRICOLTORI RICEVERANNO 75 MLN, PER I DANNI CAUSATI DALLA GRANDINE »

16:48 - 22/12/2021

La campagna assicurativa e mutualistica 2021 si chiude con gli agricoltori che riceveranno oltre 75 milioni di euro direttamente o indirettamente, per le liquidazioni alle cooperative, a ristoro dei danni sulle colture causati principalmente da grandine. Il gelo primaverile, fortunatamente, non è stato così impattante come avrebbe potuto essere viste le temperature che si erano registrate ma altri straordinari eventi calamitosi hanno fortemente danneggiato fino a distruggere le produzioni, in particolare, di alcuni territori.