CODACONS * RC AUTO: «+14,1% TARIFFE IN 2 ANNI, PER AUTOMOBILISTI STANGATA DA +1,65 MLD / NAPOLI MAGLIA NERA CON 583 EURO A POLIZZA, TRENTO A QUOTA 330»

18.38 - sabato 24 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Le tariffe Rc auto continuano a salire in modo del tutto ingiustificato realizzando una stangata complessiva da +1,65 miliardi di euro in capo agli automobilisti italiani. Lo afferma il Codacons, che evidenzia inoltre come Campania e Toscana siano le regioni più penalizzate sul fronte del caro-polizza.

A partire dalla seconda metà del 2022 i prezzi delle polizze Rc auto hanno iniziato a crescere, portando il premio medio a giugno 2024 a quota 403 euro, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ivass – spiega il Codacons – Questo significa che in poco più di due anni le tariffe hanno subito un rincaro complessivo del 14,1%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 403 attuali, con un aumento di ben 50 euro a polizza.

Se poi si analizza l’andamento a livello territoriale, si scopre che Napoli, con un prezzo medio di 583 euro a polizza, si conferma la provincia italiana dove l’Rc auto costa di più, seguita da Prato (574 euro) e Caserta (517 euro). Sul lato opposto della classifica Enna, la città più conveniente con una media di 290 euro, seguita da Potenza con 301 euro e Oristano con 306 euro.

Ben 6 province della Toscana compaiono nella top ten della classifica del caro-polizza: Prato, con una media di 574 euro annui, si piazza al secondo posto in Italia, preceduta solo da Napoli; Pistoia occupa la quarta posizione con una media di 497 euro. Al quinto posto Firenze con un costo medio di 487 euro a polizza, tallonata da Massa-Carrara con 485 euro. Lucca è in sesta posizione con 474 euro, e chiude la top ten Pisa con una media di 462 euro.

Analizzando invece l’aumento percentuale annuo, Roma risulta la città con le polizze più rincarate, in aumento del 9,3% su giugno 2023, seguita da Cagliari, Catania, Enna e Vecelli col +8,3% su anno.

CLASSIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE IN BASE AL PREZZO MEDIO DELL’RC AUTO

Provincia . Premio medio

. Variazione % premio medio su base annuale

Napoli

583

6,20%

Prato

574

6,50%

Caserta

517

4,90%

Pistoia

497

6,70%

Firenze

487

6,30%

Massa-Carrara

485

4,90%

Lucca

474

6,60%

Genova

464

7,30%

Roma

464

9,30%

Pisa

462

5,80%

Latina

446

7,10%

La Spezia

438

5,70%

Torino

434

6,70%

Foggia

433

4,90%

Livorno

429

6,20%

Salerno

426

5,20%

Rieti

423

6,30%

Ancona

422

6,30%

Bologna

422

3,80%

Macerata

418

6,50%

Barletta-Andria-Trani

417

7,20%

Cagliari

416

8,30%

Crotone

416

2,80%

Brindisi

412

5,10%

Modena

412

5,00%

Reggio nell’Emilia

409

6,50%

Rimini

408

3,40%

Taranto

408

5,60%

Catania

407

8,30%

Venezia

407

6,00%

Bari

406

5,70%

Fermo

405

6,50%

Ravenna

405

3,80%

Reggio di Calabria

404

1,90%

Vibo Valentia

403

5,10%

Messina

398

3,50%

Padova

396

6,90%

Como

394

5,50%

Treviso

394

7,00%

Perugia

392

5,60%

Parma

391

5,40%

Pesaro e Urbino

391

4,90%

Pescara

391

5,70%

Milano

390

5,30%

Palermo

388

7,80%

Piacenza

388

5,60%

Grosseto

387

3,00%

Terni

386

6,00%

Imperia

385

5,20%

Monza e della Brianza

385

6,50%

Sassari

381

7,00%

Forli-Cesena

380

5,10%

Siracusa

380

6,40%

Benevento

377

6,90%

Bolzano

377

5,70%

Varese

377

5,40%

Ascoli Piceno

376

3,30%

Brescia

376

7,00%

Ferrara

375

5,50%

Frosinone

375

7,20%

Ragusa

375

6,50%

Verona

375

5,50%

Vicenza

374

6,90%

Arezzo

371

6,40%

Pavia

369

4,20%

Savona

368

4,60%

Avellino

367

3,70%

Bergamo

363

6,00%

Lecce

363

6,80%

Nuoro

363

7,60%

Siena

363

5,90%

Trapani

363

5,40%

Lecco

362

7,20%

Teramo

362

4,90%

Lodi

359

4,50%

Alessandria

357

6,00%

Cremona

356

6,60%

L’Aquila

356

6,60%

Rovigo

356

7,60%

Caltanissetta

355

6,10%

Viterbo

355

7,00%

Sondrio

354

8,00%

Sud Sardegna

350

4,10%

Catanzaro

347

1,30%

Isernia

347

1,30%

Mantova

347

4,60%

Matera

346

3,00%

Trieste

345

3,90%

Asti

342

5,60%

Cuneo

342

6,10%

Chieti

341

5,30%

Novara

337

5,70%

Belluno

336

5,40%

Cosenza

336

3,50%

Verbano-Cusio-Ossola

336

6,10%

Agrigento

333

7,30%

Trento

330

3,00%

Udine

330

7,20%

Campobasso

329

7,50%

Gorizia

326

6,30%

Vercelli

325

8,30%

Aosta

319

6,90%

Biella

317

5,20%

Pordenone

311

6,20%

Oristano

306

5,70%

Potenza

301

5,20%

Enna

290

8,30%