CODACONS * PLANTIGRADI: «ORSA KJ1 UCCISA, IL NOSTRO ESPOSTO IN PROCURA A TRENTO CONTRO IL PRESIDENTE FUGATTI»

L’uccisione dell’orsa Kj1 finisce all’attenzione della Procura della Repubblica di Trento. Il Codacons annuncia infatti un esposto alla magistratura locale in cui si chiede di indagare sull’operato del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che come noto ha firmato ieri un decreto disponendo il prelievo dell’esemplare di orso Kj1 tramite abbattimento.

Vogliamo capire se l’iter seguito dalla Provincia sia corretto, considerati i tempi strettissimi tra la firma del decreto e l’abbattimento dell’esemplare di orso, che non hanno consentito di impugnare il provvedimento sottraendolo al giudizio della magistratura, in violazione dell’art. 24 della Costituzione – spiega il Codacons – In tal senso chiederemo alla Procura di Trento di aprire una indagine sul caso, anche in considerazione del fatto che il Tar si era già espresso contro l’abbattimento dell’animale, bocciando tutte le ordinanze del presidente Fugatti.