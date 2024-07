CODACONS * GRANDI CARNIVORI: «ORSA KJ1, NOSTRO INTERVENTO AL TAR DI TRENTO CONTRO ORDINANZA DI ABBATTIMENTO»

18.30 - lunedì 22 luglio 2024

Il Codacons ha presentato oggi formale costituzione al Tar di Trento contro l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Kj1 firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L’associazione ha deciso di scendere in campo a sostegno degli enti animalisti promotori del ricorso e per chiedere alla giustizia amministrativa di bocciare le decisioni dell’amministrazione provinciale, considerato che la conservazione delle specie animali a rischio, come la razza dell’orso bruno, contribuisce a salvaguardare l’ecosistema delle Alpi, e che la protezione di tale specie è conforme agli scopi statutari fatti propri dal Codacons, in qualità di associazione ambientalistica.