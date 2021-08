CODACONS * GENOVA: « TRAGHETTO GNV PER PALERMO FERMO DA IERI IN PORTO, I PASSEGGERI HANNO DIRITTO AD UN INDENNIZZO PER I DISAGI SUBITI »

Sul caso del traghetto Gnv Excellent rimasto bloccato a Genova per anomalie tecniche, con una notte a bordo e una attesa infinita per circa 750 passeggeri, interviene il Codacons, che scende in campo in aiuto dei cittadini coinvolti nel disservizio. L’Associazione invierà una diffida alla compagnia di navigazione per chiedere un indennizzo per i passeggeri, e chiede ai vertici della società un incontro per discutere le modalità di un giusto risarcimento a nome degli utenti.

Aspettare per 24 ore, in piena estate, rappresenta una vera e propria odissea: i passeggeri hanno a lungo ignorato le ragioni e la durata del ritardo e hanno dovuto sopportare un’esperienza stressante e faticosa – spiega il Codacons – Nel 2021 simili episodi non sono tollerabili, e la giurisprudenza riconosce in tali casi il diritto dei passeggeri ad ottenere il risarcimento per i danni materiali e morali subiti, e per lo stress e il patimento fisico provato.

Per tale motivo il Codacons fornirà assistenza a tutti i viaggiatori del traghetto coinvolti nel disservizio, ai fini delle dovute azioni risarcitorie contro la compagnia, nel caso in cui la società non avvii un tavolo di trattativa per indennizzare in modo automatico i passeggeri.

Tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Immagine tratta da Wikipedia.org