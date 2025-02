CODACONS * DECRETO CARO-BOLLETTE: «ATTENDIAMO MISURE, MA INTERVENIRE SU TASSAZIONE NON BASTA»

15.00 - sabato 15 febbraio 2025

Attendiamo con ansia di leggere il contenuto del decreto sul caro-bollette, e poi faremo le nostre valutazioni nel merito. Ciò che è certo è che il taglio della tassazione, come il ripristino degli sconti Iva sul gas, non può rappresentare la soluzione al problema delle tariffe energetiche, considerato che oggi tra luce e gas la spesa si attesta sui 2.237 euro a famiglia. Lo afferma il Codacons, commentando le affermazioni del degli Esteri, Antonio Tajani, secondo cui il dl sul caro bollette approderà in Cdm probabilmente lunedì.

“Finalmente il governo sembra accorgersi del problema delle bollette energetiche e, seppur in ritardo, è pronto ad adottare misure per sostenere le famiglie – afferma il presidente Carlo Rienzi – Non vorremmo però si trattasse solo di una riduzione della tassazione sulle fatture energetiche degli italiani, perché è evidente che tale misura sarebbe un palliativo insufficiente: allo scadere degli sconti ci ritroveremmo di nuovo nella stessa situazione odierna.

Per tale motivo una eventuale riduzione dell’Iva sul gas non basta: servono misure strutturali davvero efficaci per contrastare le speculazioni che, puntualmente, si verificano sui mercati dell’energia, e per impedire che i consumatori paghino il prezzo dei giochi al rialzo praticati dagli speculatori energetici” – conclude Rienzi.