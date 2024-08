CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * VARIANTE PUP VALDASTICO NORD: «DDL 6 AGOSTO 2024 N.37, CHIEDEREMO UN’AUDIZIONE ALLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PAT»

16.35 - sabato 10 agosto 2024

Il 6 agosto scorso la Giunta ha depositato, presso il consiglio provinciale, il disegno di legge sulla Variante del Piano Urbanistico Provinciale relativo all’estensione del Corridoio est. In pratica, si tratta di uno strumento di pianificazione che, se approvato (sic! Ci sono i numeri per farlo…), di fatto costituirà un “apripista” alla progettazione e realizzazione del completamento dell’autostrada A31 Valdastico Nord.

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino CMST “Ing. Alberto Baccega”, nei mesi scorsi, ha inviato le proprie osservazioni, esprimendo la netta contrarietà a tale opera che non costituisce una valida connessione tra il Veneto e il Trentino, bensì un’ulteriore devastazione ambientale delle valli interessate dal tracciato e in netto contrasto con il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.

Tale contrarietà, espressa anche dalla quasi totalità degli enti locali del Trentino, è stata completamente ignorata dalla Giunta Provinciale che prosegue fermamente verso la realizzazione, da parte della concessionaria dell’autostrada, di questa dannosa inutile e costosa opera. La stessa Giunta vuole onorare le promesse fatte in campagna elettorale. Il CMST è impegnato ad impedire lo sviluppo di politiche di mobilità che pongono al centro l’uso smodato di mezzi privati.

Tali politiche autocentriche, nei decenni passati hanno provocato danni ambientali irreparabili che sono all’attenzione di tutti.

Il vero potenziamento della linea ferroviaria (raddoppio e completa elettrificazione) della Valsugana potrà costituire un valido collegamento tra Veneto e il Trentino, con indubbi miglioramenti nel trasporto delle persone e delle merci. Tale opera potrebbe migliorare notevolmente il trasporto pubblico locale, il collegamento più efficiente tra Nord Europa e Venezia e le altre località turistiche del Veneto e trentine e un valido collegamento tra i porti dell’Adriatico e gli interporti veneti e friulani con il Corridoio SCANDINAVO MEDITERRANEO.

L’ing. Alberto Baccega, di Bassano del Grappa e scomparso poco tempo fa, ha eseguito un minuzioso studio di progetto di fattibilità che è stato completamente ignorato dalla Giunta Provinciale, da RFI e dai Ministeri competenti.

Esso è stato inviato per PEC ai suddetti enti, senza avere nessun riscontro.

Per ultimo segnaliamo che in Trentino non esiste il Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile previsto nella legge provinciale 6/2017 e che l’attuale Giunta non ha voluto mai portare in Consiglio Provinciale. Crediamo che sia giunto il momento di affrontare tali temi in modo chiaro e trasparente, aprendo un dibattito pubblico sulla mobilità delle persone e delle merci provinciale che ogni giorno è sempre più critica. Abbiamo appreso che il suddetto disegno di legge sulla Variante del PUP verrà discusso il 27/09 prossimo in Terza Commissione Consiliare Provinciale. Il CMST chiederà un’audizione per esporre le proprie proposte. Tali temi non possono più essere affrontati alla chetichella, presentando disegni di legge in agosto quando buona parte dei cittadini è in ferie…

Ing. Ezio Viglietti – Portavoce CMST

Ing. Pina Lopardo – Portavoce CMST