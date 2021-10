CLAUDIO CIA * CERTIFICATI MALATTIA: « HA RAGIONE IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI TRENTINI “NO SENZA VISITE“, MA MEDICINA LEGALE DA INIZIO COVID LI EMETTE IN ASSENZA DEI PAZIENTI »

Sono pienamente d’accordo con il Presidente dell’Ordine dei Medici del Trentino, Marco Ioppi: “Niente certificati senza visite”. Vorrei però che questo valesse sempre, non solo ora che si sospetta un uso improprio del certificato, come protesta sociale, da parte dei lavoratori che non hanno il green pass.

È infatti dall’inizio dell’emergenza sanitaria che la Medicina legale emette certificati sulla non autosufficienza basandosi esclusivamente su una documentazione clinica e senza visita in presenza dei pazienti. Modalità che di fatto nega la valutazione obiettiva degli stessi, il riconoscimento del grado della non autosufficienza e l’aiuto alle tante famiglie che si prendono cura dei propri cari.

Questo è il mio pensiero, voi cosa ne dite? Per un approfondimento, vai al LINK

*

Claudio Cia

Capogruppo Fdi – Consiglio provinciale Trento