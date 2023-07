CISL – UIL – NURSING UP * RINNOVO CCPL: « 2022-2024, SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA POLITICO PER UN ACCONTO » (ORIGINALE CONTRATTO)

22.17 - martedì 18 luglio 2023

Piena soddisfazione viene espressa dalle OO.SS. Confederali CISL del Trentino e CISL FP, CISL SCUOLA – UIL del Trentino, UIL FPL EE.LL., UIL FPL SANITÀ, UIL SCUOLA ed autonomi di NURSING UP, data la sottoscrizione di oggi 18.07.2023 con la Giunta Provinciale di Trento, per quanto da tempo veniva ribadito ai tavoli e sulla stampa ha trovato risposta concreta dopo una lunga trattativa, non scontata, per i risultati ottenuti grazie alle decorrenze degli arretrati dall’1.1.2022.

Un protocollo d’intesa politico garante di risorse in stanziamento da parte dell’attuale Giunta all’interno dell’attuale assestamento di bilancio e che traghetterà le prossime necessarie sul 2024 da parte di chi raccoglierà il mandato dalla prossima tornata elettorale Provinciale.

Su 39.000 lavoratrici e lavoratori risorse impegnate, pari a:

CISL

del Trentino Michele Bezzi

115 milioni di euro sul 2022 e 2023 pari al 2,72% con decorrenza 1.01.22 ed ulteriore 1,87% dal 1.01.2023

105 milioni di euro sul 2024 pari al 5,91%

15 milioni per l’Ordinamento Professionale, progressioni orizzontali e trattamento accessorio di ogni comparto di trattativa ( Autonomie Locali, Sanità e Scuola )

2 milioni per l’aumento del buono pasto a 7€

Diamo l’appunta mento a dopo l’estate, per assemblee generali di comparto, che possano garantire delucidazioni e confronto con tutte le lavoratrici e lavoratori dei vari settori.

Buona Estate a tutte e tutti