CISL – TRENTINO * COSTO VITA: BEZZI, «SI TENGA SOTTO CONTROLLO L’AUMENTO PREZZI, SOPRATTUTTO RIGUARDO I BENI DI PRIMA NECESSITÀ»

La pubblicazione dei dati Istat rispetto alla spesa delle famiglie dimostra, ma non è una novità, che il costo della vita in Trentino sia più alto rispetto alla media italiana. Non è una novità e addossare tutta la responsabilità alla politica non fa il bene del Trentino. Come Cisl siamo convinti, e lo abbiamo ribadito più volte, della necessità di indicizzare all’inflazione il sistema di welfare provinciale.

Azione necessaria per mantenere adeguato il livello di aiuto alle famiglie, alle lavoratrici e lavoratori, alle pensionate e pensionati maggiormente in difficoltà ma non è sufficiente quest’unica azione altrimenti si correrebbe il rischio di perseguire solamente politiche assistenziali.

Per questo sono necessarie anche azioni che portino al rinnovo della contrattazione collettiva, all’aumento dei salari. Proprio per questo motivo non possiamo accettare il ragionamento per cui il rinnovo del contratto pubblico 22/24 abbia tagliato la capacità di spesa dei lavoratori.

Responsabilmente come Cisl, in condivisione con le altre sigle firmatarie, abbiamo sottoscritto un protocollo per la chiusura del contratto 22/24 e creato le condizioni e concordato le risorse per il rinnovo del contratto 25/27 con un modello innovativo unico per tutto il Paese che consente tramite l’addendum al Sindacato di essere parte attiva, per la prima volta, nel definire le percentuali di rinnovo.

Il rinnovo ha portato un aumento di oltre 12,5% nelle tasche dei lavoratori. Denaro che sicuramente verrà speso e contribuirà all’aumento del pil provinciale. Questa un’azione responsabile e fattiva di tutela delle lavoratrici e lavoratori. Accanto a questo ricordiamo anche il rinnovo del contratto integrativo delle cooperative sociali, che non sarebbe avvenuto senza l’intervento e la garanzia di risorse da parte della Giunta provinciale.

Questo non significa essere a favore a prescindere, di condividere qualsiasi scelta di questa Giunta ma riconoscere che una situazione difficile come quella che stiamo affrontando vi è la necessità di maggiore confronto e obiettività. Gli animi andrebbero raffreddati e non scaldati. L’obiettivo dovrebbe rimanere quello di migliorare le condizioni economiche e lavorative di tutti i cittadini.

La presa di posizione del Segretario Generale della CGIL Grosselli sembra sempre più una presa di posizione politica, di autogiustificazione rispetto la mancata sottoscrizione del protocollo del pubblico, almeno così da noi viene percepita, in quanto siamo convinti che l’unico modo che conosciamo per rafforzare i salari è mettere i soldi nelle tasche dei lavoratori firmando i contratti. Nella visione della Cisl la responsabilità del rinnovo dei contratti del settore privato rimane in capo alle parti sociali (sindacali e datoriali) ed il ruolo della politica può e deve essere esclusivamente di facilitatore.

La Provincia e il Governo, ne siamo convinti, devono incidere maggiormente uscendo dalla logica dei contributi e degli investimenti a pioggia andrebbero introdotte azioni che mirino a tutelare e rafforzare la imprese maggiormente innovative e le relazioni industriali. Su questo tema come Cisl ci siamo impegnati molto con la presentazione di una legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, che a breve dovrebbe iniziare l’iter parlamentare.

Proposta di legge che mira a evolvere le relazioni industriali a livello nazionale ma che può trovare già una sua applicazione sul nostro territorio autonomo qualora vi sia la volontà di sperimentare nuove modalità di relazioni. Siamo convinti che il tavolo dei salari debba essere convocato a breve, ma soprattutto va cambiata la modalità in cui si opera. In una prima fase abbiamo analizzato e condiviso i dati ora è necessario cercare e sperimentare soluzioni che permettano alle nostre imprese di crescere ed ai lavoratori di migliorare le proprie condizioni di lavoro e la retribuzione.

L’obiettivo, ne sono convinto, è comune. Abbiamo la necessità di riportare il Trentino ad essere attrattivo per imprese e lavoratori. Un territorio in cui i lavoratori vengono attratti non solo per il livello delle retribuzioni ma anche per le condizioni di lavoro, l’attenzione alle esigenze di conciliazione vita/lavoro, alla salute e sicurezza sul lavoro. Un territorio in cui, grazie anche alla coesione sociale, si sperimentano nuove azioni e al centro dell’azione politica, economica, sociale vi siano le persone.

Altro tema assolutamente prioritario sarà trovare delle modalità per tenere sotto controllo l’aumento dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità, evitando qualsiasi forma di speculazione, prima azione necessaria per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori. Personalmente rimango convinto che in questo momento vi sia la necessità di una maggiore condivisione, di una volontà di non inasprire lo scontro. La nostra terra, terra di autonomia deve avere la capacità di superare questo momento di incertezza e ricordando il proprio passato, tracciare, con la collaborazione di tutti, nuove vie per guardare al futuro con maggiore speranza.

Lo dobbiamo a chi ha contribuito alla crescita del nostro territorio, a chi oggi lo vive e alle future generazioni. L’azione della Cisl sarà sempre improntata all’assunzione di responsabilità, aperta al dialogo con qualsiasi forza politica o imprenditoriale con il solo interesse di migliorare il territorio e tutelare tutti quelli che lo vivono e ne contribuiscono attivamente alla crescita.

Michele Bezzi

Segretario Generale Cisl Usr – Trentino