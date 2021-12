CISL MEDICI * VIDEOCONFERENZA SEGRETARI MEDICINA GENERALE CON MINISTRO SPERANZA: PAOLI, « ATTENDIAMO CHE LA PAT RIORGANIZZI SUL TERRITORIO LE CASE E GLI OSPEDALI DI COMUNITÀ »

16:23 - 29/12/2021

Si è svolto oggi in videoconferenza con il Ministro Speranza l’incontro in cui è stato annunciato alla medicina generale, presente con tutti i propri Segretari Nazionali, l’atto di indirizzo per il superamento della Legge 502, con l’intenzione del Governo italiano di passare velocemente alla riscrittura delle norme che sottendono il lavoro dei professionisti del territorio per tutti i nostri cittadini, in previsione dei contributi che provverranno dal Pnrr e che dovranno essere progettualizzati non oltre il 31 maggio 2022, a direzione centrale ma a efficentamento delle regioni e province autonome comprese.

In arrivo in ogni Regione i soldi per le Case della comunità e gli Ospedali della Comunità, dove i medici di medicina generale lavoreranno in un sistema di hub e spoke con i propri ambulatori di prossimità.

Ci attendiamo dalla provincia autonoma di Trento uguale sensibilità dimostrata ad oggi da Lombardia e Veneto, che stanno già agendo fattivamente con la riorganizzazione del territorio presentando alla popolazione sia le Case della comunità che gli ospedali di comunità.

Per Cisl medici era presente il dr. Nicola Paoli, Coordinatore Nazionale e Capodelegazione trattante per la medicina generale.

*

Cisl medici di Medicina generale