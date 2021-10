CISL MEDICI – TRENTINO * SANITÀ: PAOLI, « ACCORDO PER MEDICINA GENERALE, CAUTO OTTIMISMO GRAZIE A QUANTO PREVISTO DALLA MISSIONE 6 DEL PNRR »

Leggiamo con sempre maggior preoccupazione le notizie che appaiono giornalmente sui quotidiani locali e agenzie di stampa riguardanti la sanità, in particolare l’assistenza e la medicina territoriale, che sembrerebbero, a detta di alcuni, “in pericolo per esiguità di risorse destinate ad oggi alla sanità trentina”. Non sappiamo a cosa si faccia riferimento, ma per quanto riguarda la medicina generale Cisl medici segnala che:

1) Il Comitato aziendale della medicina generale, attraverso il tavolo tecnico intersindacale, non piu tardi di due mesi fa ha firmato, alla fine di un elaborato processo di sintesi, un protocollo d’intesa con APSS che con il dr.Ferro e il dr.Benetollo veniva incontro in maniera significativa alle richieste della intersindacale della medicina generale,riconoscendo in toto l’importanza del nostro lavoro effettuato fino ad oggi e garantendo piena libertà di scelta nel futuro delle forme associative che, ad oggi, ci riguardano.

2) Tutto quanto era possibile ricevere come obiettivo dal Pnrr, per la medicina del territorio, è stato vincolato con la preintesa aziendale suddetta.

3) Il Comitato provinciale della medicina generale presso l’Assessorato alla salute di Trento è al lavoro da circa un mese per mettere nero su bianco le modifiche dell’accordo del 2013 atte a superare l’impasse dell’aft ad oggi non attivate;collegare risorse europee e nazionali nonché quelle della Provincia autonoma Speciale di Trento alla professionalità dei medici di medicina generale; mettere in sicurezza la popolazione trentina ad oggi in difficoltà per la mancanza preoccupante di medici sempre piu numerosi in odore di pensionamento con arrivi sempre più sparuti; e frange di cittadini che sempre più non riescono a trovare un nuovo medico a cui iscriversi e non certo per esiguità di risorse ma per normative vincolanti nazionali non ancora attualizzate.Categoria ad oggi, stressata da due anni di pandemia, ancora in prima linea con l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi e le vaccinazioni sia anticovid19 che antiinfluenzali in arrivo, nonostante si dia notizia ad oggi che solo le farmacie sono attive per tale tipo di diagnostica. Dimenticando vieppiù che tutto il personale pubblico,compresa il gruppo GPITrentinoi, se si sottopone ai tamponi antigenici o molecolari ha diritto poi ad essere rimborsato da Sanifonds, senza pagare di tasca propria!

4) Per quanto riguarda il nostro settore, quindi, l’Assessorato alla salute di Trento non si sta affatto “sottraendo al confronto con le parti sindacali” e i fondi stanziati per l’accordo sono ritenuti interessanti dalla nostra categoria tutta, essendoci totale chiarezza e coinvolgimento pieno al tavolo trattante con tutti gli attori ed operatori coinvolti nell’accordo.

5) Le modifiche dell’accordo saranno fondamentali per i nostri territori , investendo risorse soprattutto sul personale di studio, gli infermieri, i gruppi integrati della medicina generale, le reti di professionisti nei territori locali, i referenti delle stesse, l’aggiornamento della strumentazione obsoleta in mano ai medici, la condivisione di intenti tra medici,Comuni,APSS,Assessorato alla salute.

Attendiamo pertanto quest’ultimo scorcio di trattativa con la percezione, non avvertita da altre forze, di un cauto ottimismo, per verificare con le nostre assemblee di base il consenso di tutti i medici di medicina generale alle proposte innovative, sottoposteci da vertici aziendali e provinciali, che vanno incontro a quanto previsto dalla Missione 6 del Pnrr e non solo.

Dr.Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino