CISL MEDICI – TRENTINO * PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: PAOLI, « ANNULLATA LA NOMINA AZIENDALE DELLA COMMISSIONE GARANTI CHE DEVE GIUDICARE IL DOTTOR TATEO »

In riferimento al giudizio di metodo sulla decisione disciplinare relativa al dr.Tateo, in accoglimento della richiesta di Cisl medici del Trentino, in ordine all’errata nomina aziendale dei componenti esperti di parte sindacale della Commissione dei Garanti, (ai sensi dell’art.74 , della dirigenza medica vigente), che non aveva l’unanimità dei sindacati avendo alcuni indicato un avvocato invece che, altri, un dirigente medico come componente esperto titolare, APSS, sentita Apran, ha dato ragione a Cisl medici del Trentino con protocollata pec del 10 settembre 2021, azzerando le nomine e procedendo da capo al procedimento della composizione dei componenti esperti di parte sindacale della Commissione, che quindi non può al momento lavorare.

Pertanto ognuna delle OOSS della dirigenza medica, compresa Cisl medici del Trentino, hanno tempo altri quattro giorni per dare i propri nominativi prima di passare al sorteggio dei componenti stessi.

Sempre che altri componenti della stessa precedente commissione non siano a loro volta incompatibili…

Cisl medici del Trentino ha già depositato le proprie nomine, entrambi dirigenti medici, ed è in attesa di presenziare al sorteggio della Provincia.

Al momento, quindi, la Commissione è ancora incompleta e non è possibile, come da notizie giornalistiche di ieri, che sia al lavoro prima del completamento del procedimento di composizione.

*

Dr. Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino