CISL MEDICI – TRENTINO * CASO SARA PEDRI – REPLICA A ZANELLA: PAOLI, « DEMANSIONARE IL DOTTOR TATEO A CAVALESE? SIAMO IN UNO STATO DI DIRITTO E LA LEGGE PREVALE SUGLI AUSPICI »

In riferimento all’augurio del consigliere di Futura Paolo Zanella che oggi dichiara sulla stampa trentina, nei confronti del dottor Tateo, di vederlo demansionato a Cavalese, Cisl medici segnala che siamo ancora in uno Stato di diritto, fino a prova contraria e la Legge prevale sui suoi auspici.

Va quindi ben spiegato, a chi non ha contezza, che il trasferimento per incompatibilità ambientale non comporta alcun cambiamento definitivo sostanziale del rapporto di lavoro che permane del tutto innalterato anche nella nuova sede, in quanto il luogo della prestazione lavorativa non costituisce di per se un elemento essenziale e immutabile del rapporto di lavoro (Cass.n.3811) e il trasferimento non modifica definitivamente il rapporto di lavoro, ma soltanto una sua modalità topografica che neppure incide sul contenuto qualitativo e professionale della prestazione svolta (Cass. n.10252 e 11233).

Altro è il trasferimento per procedimento disciplinare, laddove, ad oggi, non risultano ancora stati avvisati neppure i sindacati, come previsto dal nostro ordinamento giuridico e contrattuale.

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino