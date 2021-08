CISL MEDICI – TRENTINO * ASSETTO APSS: PAOLI, « INCONTRO 23/8 CON ASSESSORE SEGNANA, AL TAVOLO SENTIREMO QUANTO DIRÀ LA PARTE PUBBLICA ED ESPLICITEREMO LE CONSIDERAZIONI »

In relazione ad altro Comunicato stampa sindacale delle 11.21 di oggi (Agenzia Opinione – Link) Cisl medici del Trentino segnala che il riconoscimento reciproco da parte del datore di lavoro (APSS, Upipa, altri soggetti datoriali) e della nostra organizzazione delle rispettive rappresentanze, con la successiva definitiva garanzia di stabilizzare, da qui ad un mese, la procedura contrattuale in fieri riguardante la dirigenza medica-veterinaria, richiede l’assunzione, da parte dell’autorità pubblica, di funzioni di arbitrato nei conflitti di lavoro che si dovessero parare innanzi.

E di indirizzo, nell’evoluzione dei rapporti tra dinamiche contrattuali, strategia imprenditoriale di governance, politiche economiche e occupazionali (legate al filo anche del Pnrr che sta per approdare in Trentino con Missione 6), a pandemia in corso, con i contributi provenienti da Bruxelles, che non ci possono lasciare esclusi nè autoescluderci.

Tutto ciò, da sempre, cambia con il cambiare delle Legislature e soprattutto con il cambio di Legislature trentine di segno opposto. Sta ai Sindacati convincere la parte pubblica degli errori che potrà commettere o delle considerazioni che potrà accettare.

Pur rimanendo materia di conflitto la definizione delle attuali condizioni salariali di tutti i nostri medici, sia quelli che rappresentiamo che quelli che non sono rappresentati da alcun sindacato, solo se “sentiti”, al pari del Consiglio provinciale dei sanitari, i Sindacati medici hanno la possibilità di uno scambio di pareri tecnici per verificare quanto, di buono o meno buono, si stia cercando di costruire con la nuova APSS del dr. Benetollo prima, ora del dr. Ferro.

Tenendo presente che la materia per cui veniamo richiesti di un parere è stata già ampiamente presentata dai vertici aziendali a tutte le categorie mediche (dirigenza e convenzionati), a tal punto da aver firmato, la stessa Cisl medici ed altri sindacati, alcune settimane fa, per la convenzionata e la medicina territoriale, un protocollo che conferma quanto lunedi verrà posto all’OdG al Dipartimento assessorile .

Si tratta, in definitiva, di esplicitare reciprocamente le proposte riguardanti “Il potenziamento della prevenzione in pandemia; la necessità di assicurare una maggiore prossimità della dimensione organizzativa aziendale alla specificità del singolo territorio attraverso articolazioni organizzative insediate sul medesimo, maggiormente in grado di assicurare un collegamento strutturato con una rete ospedaliera diffusa e con i vari stakeholder”,ripristinando e potenziando i distretti sanitari, sui territori;

con la garanzia che l’assistenza ospedaliera venga fatta tramite un’unica rete ospedaliera, articolata su 7 strutture aziendali;con l’assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, governata e coordinata attraverso dipartimenti, reti cliniche (funzionali) e incarichi di percorso (funzionali).

Tenendo altresì presente che sarà opportuno avviare quanto prima il reclutamento di personale accademico in ambito medico, da parte di APSS, per l’assunzione degli atti convenzionali con l’Università di Trento, finalizzati all’avvio delle procedure di reclutamento del personale accademico”. Non proprio quindi tutto uguale al precedente!

Cisl medici, invitata correttamente, con pec certificata il 5 agosto 2021, al pari di tutte le altre OOSS della dirigenza medica e della convenzionata (e non solo), per “una richiesta di parere ai sensi dell’art.21 della L.P.n.16” e che sinteticamente declina il nuovo assetto organizzativo di APSS da qui al futuro prossimo, parteciperà all’incontro con l’Assessore Segnana, lunedi 23 agosto 2021.

A quel tavolo “sentiremo” quanto ci dirà la parte pubblica e potremo esplicitare le nostre considerazioni nel merito.

Considerazioni, le nostre, che sono quelle che ci hanno chiesto di presentare tutti i nostri iscritti al sindacato e che hanno bisogno di risposte che altrimenti non avremo mai più.

Questo si è sempre fatto.Questa è la democrazia ed il rispetto per i sindacati che sottende alla nostra Nazione.

*

Dr. Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino