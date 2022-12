CISL FP – UIL FPL – FENALT – NURSING UP * SANITÀ – PART-TIME: « FIRMATO L’ACCORDO IN APSS, UN PRIMO PASSO IMPORTANTE »

19.31 - giovedì 22 dicembre 2022

Firmato accordo part-time in apss .”E’ un primo passo importante e una risposta di breve periodo fondamentale per tutto il personale”. Queste le parole di Cisl Fp Giuseppe Pallanch, segretario della Cisl Fp, Varagone Giuseppe Uil Fpl Sanità, Paolo Panebianco Fenalt, Cesare Hoffer Nursing Up. Una particolare menzione al proficuo incontro tra i vertici aziendali presenti la tavolo, Dott. Ferro Antonio, Dott.ssa Tomasi Rossella, Dott. Paolo Barelli e Dott. Luca Gherardini. A seguito dell’intervento delle parti sociali, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha prima sbloccato la graduatoria dei part time e poi ha messo sul tavolo altri 400 spazi, dando risposte anche le strutture periferiche . “E’ necessario aprire un tavolo di confronto per trovare una soluzione di lungo periodo e strutturale”.

Negli scorsi giorni le parti avevano evidenziato un forte ritardo nelle assegnazioni dei part time, così come una proposta di revisione dell’accordo del 2009 ritenuta però peggiorativa dai sindacati. “Abbiamo chiesto di procedere secondo il vecchio accordo ancora in vigore. Non potevamo prendere in considerazione di valutare e di analizzare un piano in così poco tempo e al ribasso rispetto alle norme attuali”.

Sono tre le tipologie di part time che possono essere oggi richieste all’Apss. Il 20% è di tipo “definitivo”, poi ci sono due di carattere “temporaneo”, entrambe possono essere chieste per 12 mesi, rinnovabili, e le domande vengono presentate ogni anno entro aprile. L’Azienda poi valuta le richieste e verso inizio dicembre confeziona la graduatoria che poi entra in vigore dal successivo 1 gennaio.

Dopo una serrata trattativa l’Apss ha dato semaforo verde alle graduatorie e ha trovato la forza per prevedere altri 400 part time. “Un buon risultato frutto di grandi sforzi e una battaglia costruttiva che abbiamo portato avanti in queste settimane. Siamo soddisfatti ma si tratta di una risposta parziale. L’auspicio è quello di poter pianificare un intervento strutturale, anche a revisione di un accordo sottoscritto nel 2009”, concludono i 4 segretari. Il dott. dichiara Ferro dichiara che l’accordo raggiunto è un grande risultato che ed una risposta importante a molti lavoratori dell’apss , auspica inoltre che questo primo risultato sia di buono auspicio per iniziare una nuova strada di forte collaborazione tra tra Apss e OO.SS.