CISL FP / UIL FP – TRENTINO * PROTOCOLLO PAT 24/6/2024: PALLANCH E BASSETTI, «GRANDE SODDISFAZIONE E PIENO MANDATO ALL’UNANIMITÀ, PER PROSEGUIRE IL PERCORSO»

17.50 - venerdì 28 giugno 2024

“C’è grande soddisfazione e il pieno mandato all’unanimità di proseguire il percorso”. Queste le parole di Giuseppe Pallanch (Cisl Fp) e Andrea Bassetti (Uil Fpl EE.LL. ) a margine delle video assemblee di oggi al mattino e pomeriggio, per spiegare i dettagli tecnici dell’ultimo protocollo del 24 giugno 2024, collegato a quello del 18 luglio 2023, firmato dalle parti sociali con la Provincia. “I sindacati confederali e unitari hanno intrapreso la strada della coerenza e della responsabilità. Le lavoratrici e i lavoratori meritano risposte e non una politica inconcludente, strumentale ed ideologica”.

Le Funzioni pubbliche di Cisl e Uil hanno sempre sostenuto “la continuità di un percorso iniziato, con il Protocollo del 18 luglio 2023 per puntare sul rispetto degli impegni presi per dare risposte. L’unico obiettivo di queste trattative, senza preconcetti, è trovare il miglior accordo possibile tra certezze economiche e l’opportunità di aprire una nuova stagione nei rapporti con l’ente pubblico”.

I sindacati rivendicano il risultato. “C’è un aumento del 10,2 %, il doppio rispetto alle dinamiche nazionali: soldi che finiscono nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. Un punto di partenza significativo per migliorare”.

La firma del protocollo sblocca così il rinnovo contrattuale e la partita degli arretrati per le Autonomie Locali e le Apsp.

“La polemica politica non può essere fine a se stessa, abbiamo operato per il bene delle lavoratrici e lavoratori”, evidenziano Pallanch e Bassetti. “Siamo convinti che solo il dialogo costruttivo permette di trovare soluzioni per gli interessi del pubblico impiego”.

È arrivato il via libera anche dalle due video Assemblee di oggi, con circa picchi di collegamenti di 330

Il voto quasi unanime (1 astenuto) e i ringraziamenti sinceri sono il segnale di un percorso corretto: trattative, anche dure, ma con la responsabilità di rappresentare senza strumentalizzazioni, i settori”.

Si riparte da qui. “Le sfide sono ancora tante, vigileremo sul rispetto degli accordi e continueremo a fare la nostra parte, con coerenza del mandato”, concludono Pallanch e Bassetti.