CIA (MISTO) * ORSI: «A VERMIGLIO IN VAL DI SOLE I RESIDENTI SONO COSTRETTI AGLI ARRESTI DOMICILIARI, I TURISTI EVITANO DI SOGGIORNARVI»

18.30 - giovedì 4 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FOTO

Sono stato informato dall’assessore Failoni che il cartello posto nel centro del paese di Vermiglio è frutto di iniziativa di un cittadino del posto che ha agito illegalmente e che per questo verrà denunciato.

Vermiglio, un paese in Val di Sole, è stata classificata come “area orsi”, ma vi sembra normale doversi rassegnare a questa situazione? Mentre i residenti sono costretti agli arresti domiciliari, i turisti evitano di soggiornarvi. Non ho parole! È deludente e preoccupante vedere una comunità costretta a vivere con tali limitazioni, con le attività turistiche in sofferenza a causa della presenza degli orsi. #SOSVermiglio #SalviamoIlTurismo