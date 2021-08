CIA (FRATELLI D’ITALIA – TRENTINO) * REDDITO DI CITTADINANZA: « LO SCHIAFFO DEI GRILLINI A TANTI LAVORATORI ONESTI, 7 AZIENDE SU 10 OPERANO CON LAVORATORI IN NERO »

Reddito di Cittadinanza – Cia (FdI): “Lo schiaffo dei grillini a tanti lavoratori onesti”.

Sette aziende su dieci operano con lavoratori in nero. È quanto emerge dal recente rapporto dell’Ispettorato del Lavoro in seguito a ispezioni condotte nei giorni di Ferragosto. Su 211 aziende, ben 149 risultavano irregolari, impiegando inoltre persone che percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza. Detto che non vi è giustificazione alcuna per le aziende che danno lavoro in nero, vi è una costante innegabile: le truffe sul reddito di cittadinanza sono all’ordine del giorno. Il reddito di cittadinanza può funzionare nei Paesi nordici, con un mercato del lavoro più fluido sia in entrata che in uscita, ma non nel nostro sistema vista l’inefficienza dei centri per l’impiego e l’atavica tendenza a forme di lavoro irregolari. Il risultato è uno sperpero di risorse che imbriglia le potenzialità della nostra ripresa, e questo per sostenere una misura su cui i grillini speculano per meri fini elettorali.

Fa rabbia pensare oggi alla tracotanza di Di Maio quando, affacciandosi al balcone di Palazzo Chigi nel 2018, gridava: “Abbiamo abolito la povertà!”. Un Ministro del Governo che tratta così superficialmente un argomento di tale delicatezza e complessità è vergognoso. Infatti in Italia vi sono ancora ad oggi oltre 5 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta. La povertà si combatte creando posti di lavoro, non favorendo il lavoro nero e la furbizia di qualche fannullone. Oggi più che mai, per uscire dalla crisi bisogna sprigionare le capacità produttive della parte migliore del nostro meraviglioso Paese, e non quindi deprimere la ripresa per strizzare l’occhio ai furbetti al fine di ottenere qualche voto in più. Lo dobbiamo ai tanti cittadini onesti che si sentono presi in giro vedendo ogni giorno nuove truffe che riguardano il reddito di cittadinanza.