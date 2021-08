CIA (FDI – TRENTINO) * VACCINI COVID: « NO AL BULLISMO ISTITUZIONALIZZATO, IL VIRUS SI SCONFIGGE TUTTI ASSIEME »

Vaccini, Cia (FdI): “No al bullismo istituzionalizzato, il virus si sconfigge tutti assieme”.

Contraddittori e divisivi dibattiti sull’infezione da SARS-CoV-2, reiterate e illusorie restrizioni delle libertà, controversie sui vaccini e loro reazioni avverse, sospetti sull’obbligo del Green pass sono solo alcuni degli aspetti che alimentano, e per certi versi giustificano, paura e diffidenza di quanti insistono nel non volersi vaccinarsi. Ma non semplificherei riducendo tutti a “No Vax” perché il dubbio è più che legittimo.

La strada da percorrere dovrebbe essere quella della promozione, depurata dalle ambiguità e contraddizioni, invece si è scelto quella del bullismo istituzionalizzato degli obblighi dove i buoni vaccinati sono contrapposti ai cattivi che non vogliono vaccinarsi. Il virus si sconfigge tutti assieme e non creando e alimentando divisioni inutili che finiscono per lacerare le relazioni tra individui.

*

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia