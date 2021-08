CIA (FDI – TRENTINO) * RIAPERTURA DISCARICHE MONCLASSICO E IMER: « SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SERVE UN REALE CAMBIO DI PASSO »

Riapertura discariche Monclassico e Imer, Cia (FdI): “Sulla gestione dei rifiuti serve un reale cambio di passo”.

La gestione dei rifiuti in Provincia è critica e la riapertura delle discariche di Monclassico e Imer, in attesa dell’approntamento del catino Nord a Ischia Podetti, non rappresenta certo una soluzione di lungo periodo, ma al massimo un palliativo. E’ evidente che chi ha governato la Provincia perlomeno negli ultimi 20 anni ha continuato a procrastinare il problema, fuggendo dalla responsabilità e continuando a nascondere la polvere sotto al tappeto. Sono mancate la programmazione e la progettazione, tanto da parte della politica quanto da parte dei tecnici che non hanno saputo individuare le soluzioni adeguate al problema.

I nodi, tuttavia, ora sono venuti al pettine. La patata bollente è passata all’attuale Giunta provinciale a cui ovviamente spetta l’onere di trovare una soluzione adeguata per un problema mai affrontato da chi ora sta in opposizione riempendosi la bocca di belle parole. E’ evidente come la latitanza della politica provinciale e il continuare a rimandare il problema fino al momento in cui si verifica una situazione emergenziale, abbiano fatto sì che oggi siano gli Amministratori locali a dover gestire lo sconcerto e la rabbia dei cittadini che abitano i territori interessati. L’auspicio è che con questa Giunta provinciale si addivenga ad un reale cambio di passo anche su questa tematica.

Ad ogni modo una soluzione va trovata in fretta. Ciò perché è giusto che il ciclo dei rifiuti termini in Trentino, non solo perché è l’Unione Europea a chiedercelo, ma soprattutto perché ce lo chiedono il buonsenso e il portafoglio. La nostra Provincia ha fatto della cura dell’ambiente un fiore all’occhiello, con una raccolta differenziata fra le più efficienti, ma continuiamo a riempire le discariche di rifiuti o a conferirli ad altre Regioni, con conseguente esborso economico.

Autonomia dovrebbe significare l’essere in grado di gestire il proprio territorio senza necessità di aiuti esterni, e il continuo ricorso a termovalorizzatori di altre zone per lo smaltimento dei rifiuti è una grande sconfitta per tutti noi. Si potrebbe pensare a una partecipazione “forte” da parte della Provincia autonoma di Trento nel termovalorizzatore di Bolzano, condividendo appieno i costi di gestione e trasformandolo dunque in un impianto regionale a tutti gli effetti. Oggi tocca a Imer e Monclassico fungere da centri di stoccaggio emergenziale per la nostra spazzatura, ma se non si trova il modo di chiudere il ciclo dei rifiuti da noi, a chi toccherà domani?

Ci vogliono visione e programmazione, senza le quali anche negli anni a venire tutto è destinato a rimanere un’emergenza.