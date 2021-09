CIA (FDI – TRENTINO) * OPERATORI SANITARI: « ABBIAMO GIÀ SCORDATO IL LORO SACRIFICIO E LE PRIVAZIONI? CI HANNO GARANTITO LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI »

Ci mancava solo il #pizzo allo Stato per poter lavorare. Per mesi e mesi medici e infermieri hanno lavorato senza sosta, esposti di continuo al virus e si sono infettati. Li abbiamo chiamati #eroi, ora sono percepiti come sorci da stanare e schiacciare. Abbiamo già scordato il loro sacrificio, le #privazioni che si sono imposti per garantire continuità e professionalità delle prestazioni sanitarie?

Eppure con un semplice #esame sierologico fatto ai sanitari sospesi dal lavoro, avremmo probabilmente scoperto che tutti questi sanitari avevano già acquisito l’#immunità al virus SARS-CoV-2 in modo naturale e, probabilmente, proprio per questo sono meno a rischio dei vaccinati. Così facendo avremmo evitato di esasperare gli #animi e di trasmettere #messaggi oltranzisti deliranti che risultano distruttivi per tutti.

*

Claudio Cia

Capogruppo Fdi Trentino in Consiglio provinciale Trento