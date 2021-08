CIA (FDI – TRENTINO) * MANCANZA GREEN PASS: « I VVF PERMANENTI DI TRENTO NON POSSONO ACCEDERE ALLA MENSA PER CONSUMARE I PASTI E PRELEVARE IL PRANZO, SITUAZIONE RIDICOLA »

Mi sono arrivate segnalazioni da alcuni Vigili del Fuoco del corpo permanente di #Trento che attualmente non possiedono la certificazione verde Covid-19 (“Green pass”) circa l’impossibilità non solo di accedere alla #mensa per consumare i pasti, ma anche semplicemente di prelevare il #pranzo dalla stessa rispettando la normativa relativa al distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree per poi mangiarlo all’esterno (pranzo da asporto).

Ritengo che questa situazione rasenti il ridicolo e credo sia necessario un #intervento che definisca meglio ciò che si può fare in questi casi.

È assurdo che, a più di un anno dall’inizio dell’emergenza Covid-19 e con una campagna vaccinale ormai ben avviata, le #regole che devono seguire i nostri #cittadini siano più restrittive rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso!

