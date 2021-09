CIA (FDI – TRENTINO) * GREEN PASS: « REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI, IL CODACONS PROPONE DI TOGLIERLI A CHI NON SI VACCINA, NO A TALI ABERRAZIONI »

Il Governo Draghi ha deciso che in Italia, succede solo in Italia, non si possa lavorare senza #green pass, ma pare che le limitazioni non siano finite qui. Ora il #Codacons (Associazione in difesa dei consumatori e dell’ambiente), non contento, propone al #Governo di togliere, oltre al reddito di cittadinanza, anche la #pensione a chi non si vaccina. Questa richiesta, potrebbe rivelarsi #musica per le orecchie del #banchiere Draghi.

Se si materializzasse questa proposta saremmo di fronte ad un #bullismo di stato terribile. Un aberrante #richiesta che manifesta una colossale #ignoranza e una predisposizione al bullismo.

Il reddito di cittadinanza è assicurato con #denaro pubblico a chi non lavora, mentre la #pensione spetta di diritto ai cittadini che nei tanti anni di #lavoro hanno pagato i #contributi, anticipandola di fatto allo Stato, che devono essere restituiti raggiunta l’#età pensionabile.

È proprio vero che ci vuole un #bullo per riconoscerne un altro.

*

Claudio Cia

Capogruppo in Consiglio provinciale Trento (Fratelli d’Italia)