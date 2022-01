CIA (FDI – TRENTINO) * COVID: « TAMPONI AI VACCINATI ASINTOMATICI, LE SCELTE DELLA POLITICA NAZIONALE SONO DETTATE PIÙ DAL PANICO CHE DALLA RAGIONE »

15:03 - 8/01/2022

Tamponi ai vaccinati asintomatici, Cia (FdI): Le scelte della politica nazionale sono dettate più dal panico che dalla ragione.

Da sempre la funzione del vaccino è quella di fare prevenzione, di impedire cioè l’insorgere della malattia infettiva, non il contagio. Quella del tampone è di documentare la presenza del virus sulle mucose delle prime vie aeree superiori, anche nel caso della variante Omicron. Se vengono contagiati i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale, è probabile che non ci saranno conseguenze, ma qualora ci fossero, normalmente non dovrebbero essere clinicamente allarmanti.

Partendo da queste considerazioni, vorrei capire qual è la ratio per cui si stanno eseguendo tamponi anche sui vaccinati asintomatici che, quando risultano positivi, vengono pure confinati ai domiciliari per la quarantena. Cosa che sacrifica inutilmente la vita sociale e quella delle attività economiche. L’impressione è che, nel merito, le scelte della politica nazionale siano dettate più dal panico che dalla ragione… ma posso anche sbagliarmi.

Ad oggi, l’86,20% della popolazione over 12, risulta aver completato il ciclo vaccinale e anche se raggiungessimo un’immunità del 100%, troveremo sempre vaccinati positivi asintomatici, e questo succede in tutte le campagne vaccinali. Ecco perché non ha un suo perché scientifico eseguire tamponi sui vaccinati asintomatici, se non quello di accrescere l’incertezza. E l’incertezza è pura agonia, fa più male di ogni fatica.

*

Cons. Claudio Cia