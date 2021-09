CIA (FDI – TRENTINO) * COVID: « DA VACCINATO SONO ALLARMATO DALLA STRAFOTTENZA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE, ALIMENTANO AD ARTE UN CLIMA DI TERRORE »

Premetto che sono vaccinato. Detto ciò, io credo che non si possa obbligare la gente su un tema cosi controverso e pieno di incertezze, otterresti l’effetto contrario di insospettire, di irrigidire e di allontanare ancor di più le persone dalle istituzioni politiche e sanitarie. Ciò che davvero serve è una comunicazione seria ed efficace, non contraddittoria, che sappia dar risposte alle tante paure alimentate per mesi dal troppo dire e proporre di tutto e il contrario di tutto: troppe voci discordanti. Non ci si può burlate di questi cittadini, delle loro naturali e legittime preoccupazioni.

Preoccupazione che non è né giusto né utile sottovalutare.

Sono molto allarmato e amareggiato della strafottenza delle istituzioni politiche che sembrano invece voler alimentare ad arte un clima di terrore e lo scontro sociale, dove solo i vaccinati sono i buoni mentre tutti glia altri i cattivi da combattere. E’ una politica estremante pericolosa perché non sai mai dove può portare l’esasperazione.

Questo è il mio pensiero!