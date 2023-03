CIA (FDI) * CGIL: « ACCETTANDO L’INVITO AL CONGRESSO IL PREMIER MELONI HA DIMOSTRATO INTELLIGENZA E ABILITÀ POLITICA »

14.42 - sabato 18 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CGIL: CIA (FDI), “CONTESTAZIONI PRESIDENTE MELONI FRUTTO DI PREGIUDIZIO ATAVICO”

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accettando l’invito al Congresso della CGIL, ha dimostrato intelligenza e abilità politica. Non si è fatta mancare il coraggio e il rispetto verso una platea a lei ostile, ha fatto un discorso impeccabile e di alto profilo istituzionale. Tra i contestatori non è mancata purtroppo la presenza del nostro Trentino che, attraverso il segretario trentino Groselli, ha espresso la prigionia verso pregiudizi atavici. Da 27 anni i congressi del sindacato di sinistra erano sistematicamente disertati dai capi di Governo, l’ultimo a parteciparvi fu Romano Prodi nel 1996 e proprio per questo nessuno avrebbe mai immaginato che la Presidente Meloni, leader di un Governo di centrodestra, anche esponente dei Conservatori in Europa, avrebbe accettato l’invito, la sfida.

Invece lei ha voluto esserci e con la sua presenza e le sue parole, ha messo in crisi, sia il Sindacato che la sinistra italiana. Finalmente è ritornata la politica, quella fatta da persone che la rappresentano con responsabilità e grande dignità. Come faranno adesso i paladini di diritti e contro le discriminazioni, a giustificare di essere proprio essi ad utilizzare questi strumenti *nel contrastare questa donna di destra*? Parafrasando Albert Einstein: <<è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio” – Così Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.