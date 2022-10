“CHEBANCA!” * CDA: « APPROVAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE, RICAVI A €100M (+5% A/A, STABILE T/T) E UTILE NETTO A €17M (+15% A/A; +15% T/T) »

17.37 - mercoledì 19 ottobre 2022

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Consiglio di Amministrazione di CheBanca! Approvazione trimestrale al 30 settembre 2022. Nonostante proseguano le turbolenze che hanno caratterizzato il contesto degli ultimi mesi, con un andamento dei mercati che ha indotto un rallentamento per tutto il settore(1), il primo trimestre chiude con una crescita di masse qualificate, ricavi e utile.

Continuano gli investimenti nella rete distributiva e nel canale mobile, il potenziamento della brand identity e l’ampliamento dell’offerta per la clientela.

Masse AUM/AUA a €17mld (+2,7% a/a(2); +1,6% t/t), con Raccolta Netta AUM/AUA nel trimestre per €0,7mld (+8% a/a; +19%t/t). Crescita degli asset qualificati che compensa il lieve calo dei depositi (€17mld -0,9% a/a; -2,6% t/t). Impieghi in crescita a €11,4mld (+3% a/a) con elevate erogazioni di mutui nel trimestre: €0,6mld (+73% a/a; -10% t/t).

Ricavi a €100m (+5% a/a, stabile t/t), con commissioni in crescita a €41m (+18% a/a; -2% t/t). Riduzione dell’indice costi/ricavi (al 70,6% dal 72,6% del 1° trim. 21/22), a conferma del progressivo efficientamento della struttura e dell’efficacia del modello d’impresa. Utile netto a €17m (+15% a/a; +15% t/t)

La rete distributiva, in continuo rafforzamento (1.033 professionisti, +62 a/a, e 208 punti vendita, +4 a/a), si conferma ai migliori livelli di mercato per produttività. n. 512 gestori premier (+5 nel trimestre; +17 a/a), con NNM nel trimestre AUM/AUA per €0,4mld – 521 consulenti finanziari (+5 nel trimestre; +45 a/a), con NNM nel trimestre AUM/AUA per €0,3mld – 106 Filiali CheBanca! e 102 uffici di Consulenti Finanziari (+4 a/a).