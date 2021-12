CGIL UIL TRENTINO * SCIOPERO GENERALE – 16/12: « REPORT VIDEO E FOTO DA MILANO / “ IL GOVERNO E LA POLITICA CAMBINO PASSO, RIEQUILIBRARE L’AIUTO PER LE CATEGORIE SOCIALI “ »

12:18 - 16/12/2021

Grande Manifestazione CGIL UIL in concomitanza con lo Sciopero Generale del 16 dicembre: INSIEME PER LA GIUSTIZIA. Il governo e la politica cambino passo. Vanno ripristinati il diritto alla salute, al lavoro, al welfare, ad un fisco equo e retribuzioni e pensioni adeguate a far concorrere i cittadini e le cittadine alla vita del paese, come prevede la Costituzione della Italiana.

In Italia come in Trentino va rimesso al centro il lavoro e riequilibrato l’aiuto a tutte le categorie sociali, anzi conaggior attenzione ai ceti meno abbienti. Siamo certi che la mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionati, dei cittadini e cittadine modificherà la manovra di bilancio, il fisco, la sanità, la scuola il futuro di tutti e tutte e delle nuove generazioni in particolare.

*

Walter Alotti

Segretario Generale Uil Trentino