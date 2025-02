CGIL * REFERENDUM: «AL VIA LA CAMPAGNA PER IL VOTO SU LAVORO E CITTADINANZA, A BOLOGNA (12 E 13/2)»

15.37 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.it/ufficio-stampa)

Parte la campagna per il voto ai quesiti referendari sui temi del lavoro e della cittadinanza. Il 12 e il 13 febbraio, a Bologna, si terrà una grande assemblea con cui si darà il via ad una straordinaria stagione di partecipazione democratica in vista della consultazione referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno.

L’appuntamento sarà al PalaDozza, piazza Azzarita 3, dalle ore 14.30 di mercoledì 12 febbraio e vedrà riunite congiuntamente l’Assemblea Generale della Cgil con le Assemblee di tutte le categorie nazionali e dello Spi.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di oltre 3mila delegate e delegati della Cgil, di esponenti del mondo dell’associazionismo e del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prenderà la parola per la relazione alle ore 16.30 del primo giorno e concluderà i lavori giovedì 13 febbraio alle ore 15.00 circa.

Dopo la decisione della Consulta del 20 gennaio scorso, che ha dichiarato ammissibili i quattro quesiti sul lavoro e quello sulla cittadinanza, partirà così da Bologna una grande campagna referendaria per porre fine alla precarietà, alle morti sul lavoro, ai licenziamenti ingiusti e dare cittadinanza a migliaia di italiani.

Per ulteriori informazioni sui referendum clicca qui