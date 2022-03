CGIL (FILT) – CISL (FIT) – UILTRASPORTI – UGL – FAST – ORSA – ASGB – RSU 42 COLLEGIO EQUIPAGGI * TRASPORTI: « DENUNCIAMO LE CRITICITÀ CHE VIVE IL PERSONALE MOBILE, ORA AZIONE DI SCIOPERO DI MACCHINISTI E CAPITRENO »

20.44 - venerdì 18 marzo 2022

SEGRETERIE DEL TRENTINO ALTO ADIGE FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI,UGL, FAST, ORSA, ASGB RSU 42 –Collegio Equipaggi.

Come OOSS ed RSU da tempo denunciamo le criticità che quotidianamente vive il

personale mobile. Alle porte della seconda azione di sciopero di macchinisti e capitreno

non intendiamo nuovamente sottolineare le violazioni, ma ciò che a gran voce il fronte

sindacale rivendica unitariamente:

● Un piano di assunzioni adeguato e coerente

● occorre scortare i treni problematici per evitare aggressioni al personale e ai viaggiatori: servono interventi mirati per rendere i treni e le stazioni più sicure con maggiore presenza Polfer e un nuovo presidio di Protezione Aziendale in regione

● Tempi e locali adeguati ove poter fruire delle pause refezioni e delle sale di sosta

● Carichi di lavoro distribuiti in maniera omogenea

● Un’organizzazione puntuale ed appropriata nei momenti di criticità con un flusso comunicativo e adeguato

PRETENDIAMO ATTI CONCRETI.

Queste sono le motivazioni per cui SCIOPERIAMO IL 20 MARZO DALLE ORE 2.00 SINO ALLE 1.00 DEL 21 MARZO 2022