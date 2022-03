CGIL (FILT) – CISL (FIT) – UILTRASPORTI – UGL – FAST – ORSA – ASGB – RSU 42 COLLEGIO EQUIPAGGI * TRASPORTI: “DENUNCIAMO LE CRITICITÀ CHE VIVE IL PERSONALE MOBILE, ORA AZIONE DI SCIOPERO DI MACCHINISTI E CAPITRENO “

20.44 - venerdì 18 marzo 2022

SEGRETERIE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI,UGL, FAST, ORSA, ASGB

RSU 42 –Collegio Equipaggi-

Come OOSS ed RSU da tempo denunciamo le criticità che quotidianamente vive il

personale mobile. Alle porte della seconda azione di sciopero di macchinisti e capitreno

non intendiamo nuovamente sottolineare le violazioni, ma ciò che a gran voce il fronte

sindacale rivendica unitariamente:

● Un piano di assunzioni adeguato e coerente

● occorre scortare i treni problematici per evitare aggressioni al personale e ai viaggiatori: servono interventi mirati per rendere i treni e le stazioni più sicure con maggiore presenza Polfer e un nuovo presidio di Protezione Aziendale in regione

● Tempi e locali adeguati ove poter fruire delle pause refezioni e delle sale di sosta

● Carichi di lavoro distribuiti in maniera omogenea

● Un’organizzazione puntuale ed appropriata nei momenti di criticità con un flusso comunicativo e adeguato

PRETENDIAMO ATTI CONCRETI.

Queste sono le motivazioni per cui SCIOPERIAMO IL 20 MARZO DALLE ORE 2.00 SINO ALLE 1.00 DEL 21 MARZO 2022