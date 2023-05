CGIL CISL UIL TRENTO E BOLZANO – ASGB * INDENNITÀ CONSIGLIERI REGIONALI: « IL 17/5 INCONTREREMO IL PRESIDENTE ED I CAPIGRUPPO, PER UN CONFRONTO SULLE PROPOSTE DI LEGGE »

15.01 - giovedì 11 maggio 2023

Mercoledì mattina Cgil Cisl Uil di Trento e Bolzano e Asgb incontreranno il presidente e i capigruppo del Consiglio regionale per un confronto sulle proposte di legge relative ai trattamenti economici dei consiglieri. Il presidente Noggler ha infatti accolto la richiesta avanzata nei giorni scorsi dai segretari generali delle sette sigle sindacali.

L’incontro si svolgerà dalle 8,30 e le 9,30 di mercoledì 17 maggio a Bolzano, presso la sede del Consiglio, prima dunque dell’avvio della discussione in Aula sulle modifiche della legge regionale.

I sindacati ribadiranno la loro contrarietà ad ogni forma di adeguamento automatico delle indennità dei consiglieri agganciato al tasso d’inflazione reale del Trentino Alto Adige e chiederanno, dunque, che si arrivi alla condivisione di una proposta che superi ogni indicizzazione al tasso d’inflazione, coerentemente con i criteri adottati per le retribuzioni delle lavoratrici e i lavoratori.