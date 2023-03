CGIL CISL UIL – TRENTO * CONSIGLIERI REGIONALI TN-AA SÜDTIROL: « VIA GLI AUTOMATISMI E NIENTE TRUCCHI SULLE INDENNITÀ, BASTA PRIVILEGI »

15.52 - martedì 14 marzo 2023

Via gli automatismi e niente trucchi sulle indennità. Cgil Cisl Uil: basta privilegi. Si faccia una riforma vera, no scorciatoie per aumentare i soldi nelle tasche dei consiglieri regionali. Dichiarazioni dei segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

Via gli automatismi per gli adeguamenti e no a trucchetti per aumentare ancora le retribuzioni dei consiglieri regionali. Lo chiediamo con forza al Consiglio regionale perché crediamo che gli adeguamenti dei trattamenti economici dei politici debbano avere lo stesso meccanismo delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il gioco delle tre carte tra indennità, diarie e rimborsi spese nasconde, temiamo, lo scopo di mantenere un privilegio, contribuendo ad ampliare pericolosamente la distanza tra i cittadini e chi li rappresenta. Chiediamo, dunque, un atto di responsabilità a tutte le forze politiche in Consiglio regionale, perché si sani la ferita dell’attuale legge sulle indennità voluta da Svp e Lega. Non vorremmo inoltre che il disegno di legge Nogler fosse solo la prova generale per riaprire la discussione sui vitalizi.

Con un’inflazione che in Trentino è data saldamente nel triennio sopra il 15%, con oltre la metà dei lavoratori dipendenti senza rinnovo contrattuale e quindi con un potere d’acquisto in caduta libera per le famiglie della nostra provincia, scelte che vanno nella direzione di rafforzare i privilegi invece che rimuoverli sono inaccettabili. Vorremmo vedere almeno una volta i nostri politici che affrontano con franchezza e concretezza la questione salariale, che anche nella nostra provincia sta diventando per alcune fasce della popolazione una vera emergenza.