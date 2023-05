CGIL CISL UIL – TRENTINO * PUNTI NASCITA PERIFERICI: « LA DEMAGOGIA NON PREVALGA SU TUTELA SALUTE, ALLARMANTE LA CARENZA DI PEDIATRI A CLES E CAVALESE »

17.00 - giovedì 11 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Punti nascita periferici. La demagogia non prevalga sulla tutela della salute. Sindacati: allarmante la carenza di pediatri a Cles e Cavalese. “La Giunta Fugatti ha preteso di tenere aperti ad ogni costo i punti nascita periferici. Ha fatto ben poco, però per evitare il loro depotenziamento di fatto, causato dalla carenza di professionisti. Oggi infatti solo il 7,7% dei bambini nasce negli ospedali periferici. Il drastico ridimensionamento di pediatri disponibili per i punti nascita di Cles e Cavalese è estremamente preoccupante e impone scelte che mettano al primo posto la tutela dei neonati e delle gestanti, non i calcoli elettorali”. Usano parole dure i segretari generali di Cgil Cisl Uil, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, nel commentare la grave carenza di personale medico. “Prendiamo atto degli incentivi messi in atto per attrarre professionisti, ma vorremmo allo stesso tempo che Giunta e vertici di Apss facessero altrettanto ammettendo che quelle strategie hanno fallito.

Lo dicono i numeri: se nel 2012 le nascite al santa Chiara e al Santa Maria del Carmine rappresentavano il 57,9% di tutte le nascite, oggi la percentuale è salita al 92,3%. A Cles e a Cavalese nel 2021 sono nati solo 305 bambini, quando dieci anni fa erano ben 748, più del doppio degli attuali. Allo stesso tempo oggi ben il 45,7% delle gestanti è stata seguita dal personale del Percorso Nascita, a testimonianza di quanto sia importante questo servizio che copre tutto il territorio trentino. Bisogna quindi potenziare questo strumento per dare risposte puntuali alle mamme che vivono nelle valli potenziando questo tipo di assistenza di qualità prima e dopo il parto alle madri e ai bambini su tutto il territorio provinciale”.

Cgil Cisl Uil insistono anche su un rafforzamento degli investimenti sulla sanità pubblica, chiedendo un piano straordinario per il personale. “La carenza dei pediatri nei punti nascita non è l’unico problema. Servono risorse per migliorare le condizioni economiche e organizzative del personale sanitario”.